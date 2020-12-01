Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması - Beylikdüzü
01.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:34
Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok