BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması
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BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

01.12.2020 21:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Balıkesir'de de kısıtlama ile meydanlar, parklar ve caddelerde sakinlik hakim oldu. Polis ekiplerin kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması
BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması
BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması
BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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