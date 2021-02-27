Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

27.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:23

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu. Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Gölbaşı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması süresince güvenlik güçleri, tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlamanın başladığı cumartesi günü saat 20.00 itibariyle kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı. İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi. Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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