Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar

29.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:47
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında neden dışarıda olduklarını soran polis ve bekçilere hakaret eden 2 kişi, gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında neden dışarıda olduklarını soran polis ve bekçilere hakaret eden 2 kişi, gözaltına alındı. Alkollü olan ve yere yatırılan 2 kişi kelepçelenirken, 'Kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçundan sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Çınarlı Meydanı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ve bekçiler, 2 kişinin alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiklerini gördü. Ali K.'nin (26) kimliği kontrol edilirken, yanlarına gelen arkadaşı olan Semih G. (29) ise iş yerine montunu almak için girdiğini söyledi. Polis ve bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu, neden dışarıda bulunduklarını sordu. İddiaya göre, 2 kişi, "Size ne yapacağınız, işi de hepinizin de..." diyerek küfür etti. Direnen 2 kişi zor kullanılarak kelepçelenerek gözaltına alındı. 2 kişinin 2.00 promil alkollü oldukları belirlendi. Polis memuru Uğur K. sağ el serçe parmağından yaralandığı yönünde rapor aldı. Polis ve bekçiler, gözaltına alınan Ali K. ve Semih G. hakkında şikayetçi oldu. 2 kişi, 'Kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilirken, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTI ANI KAMERADA 

Şüphelilerin gözaltına alınma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve polisin olaya karışmak isteyen diğer kişileri uzaklaştırmaya çalışması yer aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, paylaşımıyla aşkını ele verdi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, paylaşımıyla aşkını ele verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi
Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aşeren eşi için erik almaya çıktı
Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aşeren eşi için erik almaya çıktı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın Kısıtlamadan haberim yok
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın Kısıtlamadan haberim yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Cem Yılmaz Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp küfredince gözaltına alındılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 22:51:09. #1.15#
title