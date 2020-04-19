Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar Malatya'da, bir genç kız ve 2 kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar

MALATYA - Malatya'da, bir genç kız ve 2 kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca ceza aldılar.

İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması güvenlik güçlerince sıkıca takip edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesi Kayısı Araştırma Müdürlüğü arka kısmındaki bir siteden dışarı çıkan bir genç kız ve 2 kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle polisler tarafından ceza tutanağı düzenlendi.

Kaynak: İHA