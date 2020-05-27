Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı Düzce'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 944 kişiye 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası verildi.

27.05.2020 08:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:37

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

DÜZCE - Düzce'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 944 kişiye 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığınca Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 22 Mayıs'ta başlayan ve ülke genelinde tüm şehirleri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Düzce'de il genelinde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediyelerin Zabıta Amirliklerince uygulamanın başladığı 22 Mayıs Cuma günü saat: 00.00 ile 26 Mayıs Salı saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 944 kişi tespit edildi. Yasağa rağmen dışarı çıkan kişilere toplam 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Kaynak: İHA

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