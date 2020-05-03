Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı MALATYA - Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

MALATYA - Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı iller arasında yer alan Malatya'da genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Ancak, kısıtlamaya uymayanlar da yer aldı. Kısıtlamaya uymayanlar tek tek tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

Malatya çevre yolunda polis kontrol noktasında sürücülerden seyahat edebilmeleri için gerekli olan belgeler istenirken, bu belgeleri bulunmayan sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: İHA