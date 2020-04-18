Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
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İçişleri Bakanlığı, Polis, 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

18.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:24
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. D-100 karayolunda oluşturulan polis kontrol noktasında sürücülerden seyahat edebilmeleri için gerekli olan belgeler istenirken bu belgeleri bulunmayan sürücülere ceza kesildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler belgelerini göstererek uygulama noktasından rahatça geçerken; sokağa çıkma kısıtlamasından haberinin olmadığını söyleyen bir sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Trafik uygulama noktasını ihlal etti

Oluşturulan polis uygulama noktasında şerit ihlali yaparak sırasını beklemeyen sürücüye de 132 lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün polisi ikna çabaları sonuç vermezken cezai işlem uygulanan sürücü; tüm gece çalıştığını ve uykusuz olduğunu polis uygulama noktasını görmediğini belirtti. Bunun üzerine polis memuru, "Uykusuzsanız trafiğe de çıkmamanız gerekiyor, trafik dubalarını fark edemediyseniz yayayı da araçları da fark etmezsiniz" diyerek cezai işlem uygulayacağını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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