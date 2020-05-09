Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
09.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:49

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.

Yasağın ardından Kayseri'de polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Sivas Caddesi, Talas Bulvarı, İnönü Bulvarı gibi noktalarda araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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