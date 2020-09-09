Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaşlıları polis uyardı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaşlıları polis uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaşlıları polis uyardı Tokat'ta, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşları polis ekipleri uyardı.

09.09.2020 22:20 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:25

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaşlıları polis uyardı

TOKAT - Tokat'ta, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşları polis ekipleri uyardı.

Tokat'ta il hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Alınan karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde uygulama yaptı. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki park ve bahçeler ile Gaziosmanpaşa Bulvarında kimlik kontrolü yapan polisler 65 yaş ve üstü sokağa çıkan vatandaşları uyardı. Parklarda oturan yaşlıları yanına giden polis, evlerine gitmeleri için uyarıda bulundu. Polisin uyarısı sonucu yaşlı vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Uygulamadan haberi olmayanlar vatandaşlar ise bilgilendirildi.

Uygulama saatini karıştırınca

İl hıfzıssıhha meclisi kararı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilirken, uygulama saatini karıştıranlar oldu. 66 yaşındaki Süleyman Karacaoğlu, 18.00'den sonra sokağa çıkmasına izin verildiğini sandığını ifade ederek, "Ben saatleri yanlış anlamışım, yasaksa evime gidiyorum. Ama evde zaman geçmiyor, yalnızım" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaşlıları polis uyardı

Kaynak: İHA

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