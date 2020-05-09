Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise direnen sürücüye ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise direnen sürücüye ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise direnen sürücüye ceza
09.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:38

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise direnen kişiye cezai işlem uygulandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise direnen kişiye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdüren trafik polisleri, Cumhuriyet Meydanı'nda 34 BST 773 plakalı kamyoneti durdurdu.

Ekipler, sokağa çıkmasını gerektirecek belgesi bulunmayan sürücü İsmail Ç. ile yanında bulunan Menderes K'ye cezai işlem yapmak istedi.

Nakliyecilerin sokağa çıkabildiğini öne süren İsmail Ç, polis ekiplerine ceza yazmamaları için direndi.

Asayiş ekibinden destek isteyen polisler, İsmail Ç. ve Menderes K'ye maske takmadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

İsmail Ç. ve Menderes K, bu sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise direnen sürücüye ceza

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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