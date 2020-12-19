Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

19.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:57
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polisin durdurduğu vatandaşlar birbirinden farklı bahanelerle cezalardan kurtulmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştı. Arnavutköy'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşların her birinin birbirinden farklı bahaneleri vardı, ancak bahaneler sonuçları değiştirmedi ve dışarıya çıkarak kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

"Üniversite dersim vardı oradan geliyorum"

Arnavutköy'de kurulan uygulama noktasına takılan vatandaşlardan bazıları üniversite öğrencisi olduklarını, derslerinin yeni bittiklerini söyledi, ancak polis ekipleri yapılan incelemeler doğrultusunda üniversite dersinden geldiklerini iddia edilen şahıslara cezai işlem uyguladı.

"Yakınımız hastanede onun yanına gidiyoruz"

Yine polisin uygulama noktasına takılan bir araçtan indirilen 5 kişi yakınlarının hastanede olduklarını ve oraya gitmeleri gerektiğini söyledi. Polisin hastane ile görüşmesinin ardından araçta bulunan 2 kişinin hastaneye gitmesine müsaade edilirken dışarı çıkmalarında zaruri bir durum olmayan diğer 3 kişiye idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Yangın Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 21:04:23. #1.15#
title