Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye idari işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye idari işlem yapıldı

21.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:43
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 14 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 14 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede Türkiye'de tedbirler almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının üçüncüsü bu hafta uygulandı. Kısıtlama kararına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlarken, kısıtlama kararına uymayan ise idari ya da adli işlem uygulandı.

14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı. - ANKARA

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye idari işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Para Cezası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye idari işlem yapıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:58:09. #1.14#
title