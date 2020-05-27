Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler, görüntü çeken vatandaşı tehdit etti
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler, görüntü çeken vatandaşı tehdit etti

ZEYTİNBURNU'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, evinin balkonundan görüntü çeken kişiyi tehdit etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler, görüntü çeken vatandaşı tehdit etti
27.05.2020 04:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 04:17

ZEYTİNBURNU'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, evinin balkonundan görüntü çeken kişiyi tehdit etti. Kısıtlamaya uymayan kişilerin vatandaşı "Neden beni çekiyorsun. Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım?" diyerek tehdit ettiği anlar ise kameraya yansıdı. 

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24. Aralık Sokak'ta saat 20.30 sıralarında yaşandı. Ramazan A. (27) ve Yusuf I. (27) isimli kişiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı. Bunun üzerine kısıtlamaya uymayan kişileri gören Özcan Ö. (52) evinin balkonundan uyarıda bulundu. Ramazan A. ve Yusuf I., kendilerini uyaran Özcan Ö.'yü tehdit etti. Özcan Ö. ise daha sonra polisi arayarak tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan kişileri gözaltına alırken, Özcan Ö.'de ifade için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLERSokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin ve Özcan Ö.'nün ifadesi alınırken, karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Ramazan A. ve Yusuf I.'ya toplam 6 bin 364 lira para cezası kesildi.O ANLAR KAMERADARamazan A. ve Yusuf I.'nın Özcan Ö.'yü tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin, Özcan Ö.'yü "Neden beni çekiyorsun. Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım?" diyerek tehdit ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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