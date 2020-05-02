Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın şoför: "Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye...
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın şoför: "Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın şoför: 'Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye...
02.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:36

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın şoför: "Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye düşündüm " Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan kadın sürücüden şaşırtan Savunma İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde bir kadın şoföre...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın şoför: "Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye düşündüm "

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan kadın sürücüden şaşırtan Savunma

İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde bir kadın şoföre ceza kesildi. kadın sürücünün denetimde polislere karşı kendini savunması şaşırttı. D-100 kara yolunda yapılan denetimler havadan görüntülendi.

İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından özel araçlara yönelik yapılan denetimlerde bir kadın şoföre ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında saat 09.00' dan sonra dışarı çıkabilirim diye kendini savunmaya çalışan kadın şoför ceza yemekten kaçamadı.

Maltepe'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından denetimler yapılmaya devam ediyor. Bir otomobili denetim yapan polis ekipleri sürücünün izin belgesiz olduğunu gördü. Yapılan incelemelerin ardından eksik evraktan cezai işlem uygulandı. kadın şoför "Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye düşündüm. Haklılar " dedi.

Kadın şoföre Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Öte yandan trafik denetlemeleri drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kadın şoför: 'Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye...

Kaynak: İHA

Manşet

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