Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ceza yedi
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ceza yedi

14.12.2020 05:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 05:54
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı ceza yedi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde denetimler yaptı.

Acemler uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, 16 U 2713 plakalı otomobili durdurarak izin belgelerini soruldu. Ekipler, izin belgeleri olmayan sürücü S.D. ve arkadaşı A.T'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işlem uyguladı. Sürücünün ehliyetin olmadığının anlaşılması üzerine, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılarak ceza kesildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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