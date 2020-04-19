Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı
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Karaman, 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan cip, kontrolü kaybederek yol kenarındaki fidan satışı yapılan iş yerine daldı.

19.04.2020 02:34 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:35
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı

KARAMAN - Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan cip, kontrolü kaybederek yol kenarındaki fidan satışı yapılan iş yerine daldı. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda ve fidanlıkta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Lütfi A.'nın kullandığı 01 AE 999 plakalı cip, kavşakta aniden önüne çıkan Y.S. idaresindeki 70 EZ 030 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek cadde üzerinde bulunan fidan satışının yapılan iş yerine daldı. Kazada kimse yaralanmazken, her iki araç ile fidanlıkta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ehliyeti bulunmayan ve sokağa çıkma kısıtlaması olan 70 EZ 030 plakalı otomobilin sürücüsü Y.S., ise polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karıştı

Kaynak: İHA

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