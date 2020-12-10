Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşı ceza yedi
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşı ceza yedi

10.12.2020 05:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 05:50
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşı ceza yedi

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.

Acemler uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, uygulamanın bitimine 10 dakika kala 10 BFP 80 plakalı otomobili durdurarak izin belgelerini soruldu. Ekipler, izin belgeleri olmayan sürücü G.S. ve arkadaşı A.B'ye ceza yazmak istedi. Bu sırada cezai işleme itiraz eden A.B'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı.

Yapılan kontrolde, söz konusu kişilerin alkolü oldukları tespit edildi.

G.S. ve A.B'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 05:50:50. #1.14#
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