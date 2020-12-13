Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü motosiklet sürücüsüne 4 bin 50 lira ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü motosiklet sürücüsüne 4 bin 50 lira ceza

13.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:10
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü motosiklet sürücüsüne 4 bin 50 lira ceza

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maskesiz ve alkollü motosiklet kullanan sürücüye 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maskesiz ve alkollü motosiklet kullanan sürücüye 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde H.D'nin (18) kullandığı plakasız motosikleti durduran ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan sürücünün alkollü olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan H.D'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, alkollü araç kullanmak ve maske takmamak"tan 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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