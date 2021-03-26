Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir kahvehanede bulunan 8 kişiye idari para cezası verildi.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir kahvehanede bulunan 8 kişiye idari para cezası verildi.

Polis ekipleri merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde bir kahvenin açık olduğunu ve içeride oyun oynandığını tespit etti.

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, iş yeri sahibine kısıtlamaya uymama ve iş yerini kapalı olması gereken saatte açık tutmaktan idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa