Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı
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Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir kahvehanede bulunan 8 kişiye idari para cezası verildi.

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Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir kahvehanede bulunan 8 kişiye idari para cezası verildi.

Polis ekipleri merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde bir kahvenin açık olduğunu ve içeride oyun oynandığını tespit etti.

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, iş yeri sahibine kısıtlamaya uymama ve iş yerini kapalı olması gereken saatte açık tutmaktan idari para cezası uyguladı.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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