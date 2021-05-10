Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 622 kişiye 578 bin 400 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 622 kişiye toplam 578 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 622 kişiye toplam 578 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 03 ile 09 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 163 kişiye 146 bin 700 TL, hafta içi 459 kişiye 431 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 622 vatandaşa 578 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı