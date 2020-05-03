Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye para cezası
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye para cezası

03.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:20

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgının yayılmasının önlenmesi için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında kent genelinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde bir otomobili durdurup sürücüsünün kimliğini kontrol etti.

İzni bulunmadığı belirlenen Irak uyruklu Mustafa Abdulsetar Beker Hamu'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 789 lira ceza kesildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde de sokakta tartışan ve uyarıları dinlemeyip polise mukavemet gösteren biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürülen 5 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişiye para cezası

Kaynak: AA

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