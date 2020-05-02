Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira ceza kesildi
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira ceza kesildi

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira ceza kesildi
02.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:37

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası kesildi.

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde kurallara yüzde 95 oranında uyuldu. Kurullara uymayan kişilere ise idari para cezası kesildi.

3 günlük kısıtlamanın ilk gününde Erzurum'da Polis tarafından 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası uygulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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