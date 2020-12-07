Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem

07.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:07
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkede bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirlerin uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı. Bu tedbirlerden birinin de istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Bu kapsamda hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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