Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 335 kişiye 351 bin 650 TL cezai işlem uygulandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 335 kişiye 351 bin 650 TL cezai işlem uygulandı

28.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:48
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 335 kişiye 351 bin 650 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 335 kişiye toplam 351 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 335 kişiye toplam 351 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 21 ile 27 Aralık tarihleri arasında hafta içi saat 21.00'dan sonra ve hafta sonu Cumartesi, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi günü 78 kişiye 70 bin 200 TL, Pazar günü 88 kişiye 83 bin 700 TL ve hafta içi 169 kişiye 197 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 335 vatandaşa 351 bin 650 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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