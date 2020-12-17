Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı iki kişiye ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı iki kişiye ceza

17.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:58
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı iki kişiye ceza

Karabük'te korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı iki kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Karabük'te korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı iki kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'ne vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapıldıktan sonra alınıyor. Polis ekipleri kimlik kontrolü için yabancı uyruklu bir genci durdurdu. 20 yaş altı olduğu tespit edilen genç saat 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıktığı için kısıtlama ihlali nedeniyle idari para cezası kesilerek evine gönderildi.

Öte yandan, 14 yaşında bir çocuğunda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı iki kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı iki kişiye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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