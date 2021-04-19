Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 kişiye 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 kişiye 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 kişiye 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 194 kişiye toplam 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 194 kişiye toplam 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 115 kişiye 103 bin 500 TL, hafta içi 79 kişiye 71 bin TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 194 vatandaşa 174 bin 500 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ersin Tatar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Ebru Gündeş Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Mesut Özil Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 194 kişiye 174 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:36:59. #1.16#

title