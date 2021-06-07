Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 186 kişiye 167 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 186 kişiye 167 bin 400 TL cezai işlem uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 186 kişiye 167 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 186 kişiye toplam 167 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 186 kişiye toplam 167 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 31 Mayıs ile 6 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 117 kişiye 105 bin 300 TL, hafta içi 69 kişiye 62 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 186 vatandaşa 167 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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