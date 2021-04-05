Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 176 kişiye 158 bin TL cezai işlem uygulandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 176 kişiye 158 bin TL cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 176 kişiye 158 bin TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 176 kişiye toplam 158 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 176 kişiye toplam 158 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 29 Mart ile 5 Nisan 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 89 kişiye 80 bin 100 TL, hafta içi 87 kişiye 158 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 176 vatandaşa 158 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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