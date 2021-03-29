Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 159 kişiye toplam 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor
Çevrecilerin dikkati, dünyaca ünlü koyda yapılan kaçak inşaatı ortaya çıkardı
Çevrecilerin dikkati, dünyaca ünlü koyda yapılan kaçak inşaatı ortaya çıkardı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 159 kişiye toplam 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 22 ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu saat 21.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 76 kişiye 68 bin 400 TL, hafta içi 83 kişiye 74 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 159 vatandaşa 143 bin 100 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 159 kişiye 143 bin 100 TL cezai işlem uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:24:42. #1.14#
title