Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 152 kişiye 136 bin 800 TL cezai işlem uygulandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 152 kişiye 136 bin 800 TL cezai işlem uygulandı

07.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:35
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 152 kişiye 136 bin 800 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 152 kişiye toplam 136 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 152 kişiye toplam 136 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 30 Kasım ile 06 Aralık tarihleri arasında hafta içi saat 21.00'dan sonra ve hafta sonu Cumartesi, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yaptı. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen Cumartesi günü 53 kişiye 47 bin 700 TL, Pazar günü 23 kişiye 20 bin 700 TL ve hafta içi 76 kişiye 68 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 152 vatandaşa 136 bin 800 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 152 kişiye 136 bin 800 TL cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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