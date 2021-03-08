Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 112 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 112 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

08.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:49
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 125 kişiye 112 bin 500 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 125 kişiye toplam 112 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 125 kişiye toplam 112 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 01 ile 07 Mart 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu saat 21.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 65 kişiye 58 bin 500 TL, hafta içi 60 kişiye 54 bin TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 125 vatandaşa 112 bin 500 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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