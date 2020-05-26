Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
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Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
26.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, arife günü olan 23 Mayıs'tan bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da ise AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın Suluçem Kavşağı mevkisinde devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, oğlu Toprak Şahin (18) ağır yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de uçuruma devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde ise yanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde de Emin Altın (39) idaresindeki 16 NFD 14 plakalı motosiklet, Şirinköy-Sazoba köy yolunda ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Habil Ünlü (25) idaresindeki 06 MYF 50 plakalı otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 66 AAV 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Yasin Çelik (18) öldü, Habil Ünlü ve Murat Turhan (17) yaralandı.

Başkentte kontrol noktasında trafik kazası: 5'i polis 7 yaralı

Ankara'da da A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı. Kazada uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu. Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

Öte yandan yine Ankara'da başka bir kontrol noktasındaki polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ise kahvehanenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Ufuk A. idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Çörekdere Mahallesi'nde devrildi. Otomobilde bulunan Pantuş U. hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve Aytan A. hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde M.Ş.G. yönetimindeki 42 Y 3892 plakalı tır, Saray Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve motosikletin arka koltuğunda oturan eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali Efe ile 10 yaşındaki kızları Elif Ayşe Gün yaralandı.

20 tarım işçisi kazalarda yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde de İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara kara yolu Mersindere Mahallesi'nde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobile ve refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Olca ile 14 tarım işçisi yaralandı.

Öte yandan diğer meydana gelen kazalarda Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Şanlıurfa, Siirt ve Mersin'deki kazalarda 19 kişi yaralandı.

Geçen yıl 83 kişi yaşamını yitirmişti

Geçen yıl ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs 2019'dan 9 Haziran Cuma gününe kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetmiş, 868 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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