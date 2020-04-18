Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında olan Adana'da polis, vatandaşların yasağa uyup uymadığı havadan helikopterle de kontrol etti, anons ederek uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim

ADANA - Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında olan Adana'da polis, vatandaşların yasağa uyup uymadığı havadan helikopterle de kontrol etti, anons ederek uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Seyhan İlçesi'ndeki şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti.

Ayrıca uygulama kapsamında polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak, 'Sevgili Adanalılar korona virüs nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için evimizde kalalım' anonsları yaptı.

Uygulamanın yasağın son saatine kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA