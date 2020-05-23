Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kaza yaptı
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kaza yaptı Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak durabildi Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
23.05.2020 00:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:16
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kaza yaptı
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak durabildi
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BP 802 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen aydınlatma direği yol dışı edildi.
Kaynak: İHA