Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

01.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:50

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk İstanbul'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

İstanbul'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye hangi ülkelerden korona aşısı alacak? Detaylar belli oldu
Türkiye hangi ülkelerden korona aşısı alacak? Detaylar belli oldu
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülke genelinde hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Alınan kararın ardından 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala, İstanbul trafiğinde bazı noktalarda kısmi yoğunluk oluştu. Megakentin trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Osman Kavala Bülent Arınç Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Ariana Grande İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Caner Erkin Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Pazar Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul trafiğinde yoğunluk - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 20:50:40. #1.14#
title