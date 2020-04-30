Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı
30.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:50

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. Vatandaşlar üç gün sürecek kısıtlama nedeniyle marketlere yöneldi ve sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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