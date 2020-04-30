Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı
30.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:27

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. Vatandaşlar üç gün sürecek kısıtlama nedeniyle marketlere yöneldi ve sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı

Kaynak: İHA

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