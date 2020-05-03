Sokağa çıkma kısıtlamasına bu defa koyunlar uymadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına bu defa koyunlar uymadı Firar eden koyunları vatandaşın yönlendirmesi ile polis yakaladı Vatandaş ve polis kaçan koyunları yakalamak için seferber oldu Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de sahibinin kırktığı 7 koyun ağıldan kaçtı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına bu defa koyunlar uymadı

Firar eden koyunları vatandaşın yönlendirmesi ile polis yakaladı

Vatandaş ve polis kaçan koyunları yakalamak için seferber oldu

DENİZLİ - Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de sahibinin kırktığı 7 koyun ağıldan kaçtı. Kentin merkezinde farklı noktalara dağılan koyunlar evlerinin balkonlarında oturan vatandaşların ihbar ve yönlendirmesi ile polis tarafından bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan 61 yaşındaki Naciye Gümüşsoy koyunlarını ağılda kırparken evinin önünde ki yeşillik alana bıraktı. Malzeme almak için evin içerisine giren Gümüşsoy dışarı çıktığında koyunlarını göremeyince bir süre çevrede aradı. Ancak koyunlarını bulamayan Gümüşsoy polise arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Gümüşsoy ile birlikte sokaklarda koyunları aramaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlar balkon ve pencerelerden baktıklarında sokaklarda koyunları görünce önce şaşırdı ardından polisi aradı. Kaçan 7 koyun vatandaşların ihbar ve yönlendirmeleri ile kaybolduktan yaklaşık yardım saat sonra yakalandı.

"Evden değneğimi alıp çıkana kadar koyunlar gözden kayboldu1"

İlginç olayın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Gümüşsoy, koyunlarını kırkmaya başladığını son kalan koyunu kırkarken hayvanların kaçtığını kaydederek, "Bir haftadır birer ikişer kırpıyordum koyunlarımı Koyunu kırptım bitirdim biri ağıla girmedi kaçtı. Bende diğerlerini saldım onunla birlikte gelir diye düşündüm daha sonra çimenliğe doğru yöneldiler. Oğluma söyledim koyunlara bakmasını, oğlumda 'gelirler' dedi. Evden değneğimi alıp çıkana kadar koyunlar gözden kayboldu. Çevreye baktım bulamadım sonra polisi arayıp yardım istedim. Sonra yukarıdaki mahallede oturanlar polisi arayıp ihbar etmiş 'koyunlar burada geziyor' diye. Sağolsunlar 4 koyunu yakalamış ve kaçmasın diye bir yere kapatmışlar. Diğerlerini de başka bir yerde buldum. Hepsini topladım aldım geldim" diye konuştu.

Kaynak: İHA