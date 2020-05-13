Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat arada çocuklar denize koştu
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Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat arada çocuklar denize koştu

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat arada çocuklar denize koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren çocuklar denize girip sahil kenarlarında doyasıya eğlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat arada çocuklar denize koştu
13.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:45

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat arada çocuklar denize koştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren çocuklar denize girip sahil kenarlarında doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini tamamen yanlış anlayan aileler polis ekiplerince uyarıldı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı sokağa çıkma izninden faydalanarak 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabildiler.

Sahiller çocuklarla doldu taştı

Bugün ise kontrollü normalleşme planına göre 0-14 yaş arası saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıktı. 15-20 yaş grubu ise, 15 Mayıs Cuma günü yine saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bodrum'da 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıktı. Çoğunluğu aileleri ile birlikte sokağa çıkan çocuklar, cadde ve sokaklar ile sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcak havayıda fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte sahil kenarlarına akın etti. Bazı çocukların ise denize girdiği görüldü. Denize girenlere sahilde yoğunluk oluşturanlara polis ekipleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Bodrum sokakları ve caddeleri ise korona virüs öncesini aratmadı. Güvenlik güçleri de sosyal mesafe konusunda sık sık uyarı yaptı. Ailesi ise birlikte sokağa çıkan Menekşe Doğal isimli çocuk, "Dışarı çıkmayı çok özledim. Uzun zamandır arkadaşlarımla görüşemiyorum. Onları çok özledim." dedi.

10 yaşındaki Deniz Angın da "Evde bunalıyordum. Bu çok güzel oldu." diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesini tamamen yanlış anlayan aileler çocuklarını denize 8

sokmayı ihmal etmedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat arada çocuklar denize koştu

Kaynak: İHA

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