Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu
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Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu

02.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:39

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Dün akşam olduğu gibi bu akşamda kısıtlamaya 1 saat kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında kısmi yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 33 seviyelerinde olduğu görüldü.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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