Sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi 3 bin 321 noktada denetim yapılacak
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Jandarma, Güncel

Sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi 3 bin 321 noktada denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek.

22.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:58
Sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi 3 bin 321 noktada denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde marketler/süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik denetimler yapılacak.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde market, pazar yeri, alış veriş merkezlerinde sosyal mesafe kuralının özellikle bugün 15.00-00.00 saatleri arasında bozulabileceği gerekçesiyle bu yerlerdeki denetimlerine ağırlık verecek.

30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpeğin katılacağı denetimler, önceden tespit edilmiş 3 bin 321 noktada gerçekleştirilecek.

Denetimlerde, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edilecek.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yasağa uyup uymadığı denetlenecek.

Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uyulmadığına bakılacak.

Ramazan fırsatçılarına denetim

Ülke genelindeki uygulamalarda, Kovid-19 salgınını ve ramazan ayını bahane ederek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler de yapılacak. Bu iş yerlerine yönelik adli ve idari işlem uygulanacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında da gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kaynak: AA

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