Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan bazı illerde yoğunluk yaşanıyor
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan bazı illerde yoğunluk yaşanıyor

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Kentin normal zamanda en işlek merkezlerinden Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan bazı illerde yoğunluk yaşanıyor
31.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:11

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentin normal zamanda en işlek merkezlerinden Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Şehrin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Kastamonu'da ise her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşarken Nasrullah Meydanı ile Belediye Caddesi'nde yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Tokat'ın kentin işlek caddelerinden olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Sinop'ta sahiller ve bazı işlek caddelerde yaya ve araç trafiğinde yoğunluk devam ediyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Çorum'da cadde ve sokaklarda kısmi yoğunluk bulunuyor. Vatandaşlar güzel hava dolayısıyla parklarda vakit geçiriyor.

Amasya'da da Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda yaya ve araç yoğunluğu gözlendi.

Kaynak: AA

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