Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini sürdürürken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da unutmadı.

23.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:44
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini sürdürürken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da unutmadı.

Belediye ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından çalışmalarını artırdı.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de Kovid -19 salgını nedeniyle gıdaya erişimi güçleşen sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Üsküdar sahilinde köpeklere mama verdi, martılara ekmek attı.

Hem hasta ve yaralı hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiren hem de beslenmelerini sağlayan belediye ekipleri, çalışmaları ilçe genelinde ve gönüllülerle koordineli olarak özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde gerçekleştiriyor.

Veteriner İşleri Müdürü Ömer Uzunali gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde sokaklarda besleme yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların bu hafta 4 gün boyunca devam edeceğini belirten Uzunali, "Üsküdar 33 mahalleye sahip. Bu mahallelerde sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeleri biliyoruz. Güvercin, martı, köpek ve kedilerimizin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettik. Bu bölgelerde şu anda besleme çalışmaları yapıyoruz. Sabahın ilk ışıklarından itibaren akşama kadar devam ediyoruz. Onun haricinde gönüllü organizasyonlarımız oluyor, şu anda sahada 6 gönüllü var, onlara da vefa destek kartı verip görevlendirerek besleme çalışmalarında bize destek olmalarını sağladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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