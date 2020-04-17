Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde denetimler yapılacak
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Polis, Güncel

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde denetimler yapılacak

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 il valiliğine, bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarmanın uygulama yapmasına ilişkin talimat gönderdi.

17.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:30
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde denetimler yapılacak

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 il valiliğine, bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarmanın uygulama yapmasına ilişkin talimat gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, talimatta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 17 Nisan saat 24.00 ila 19 Nisan saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmalarının yasaklandığı hatırlatıldı.

9 saatlik denetim yapılacak

Bakanlık, valiliklerden Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla söz konusu 31 ilde bugün 15.00-24.00 saatleri arasında uygulama yapılmasını istedi.

Bu kapsamda, market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak.

Toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımı denetlenecek.

Saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.

Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak.

Kural ihlallerine karşı ceza kesilip işlem yapılacak

Bakanlık, valiliklerden söz konusu kontrol/denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak uygulanabilmesi için görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Ayrıca alınan kararlara uymayan iş yerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler de başlatılacak.

Kaynak: AA

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