Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
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Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi

12.02.2021 23:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:14

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, İstiklal Caddesi'nde turist gruplarının gezdiği gözlendi.

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, İstiklal Caddesi'nde turist gruplarının gezdiği gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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