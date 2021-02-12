Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
12.02.2021 23:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:14
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, İstiklal Caddesi'nde turist gruplarının gezdiği gözlendi.
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, İstiklal Caddesi'nde turist gruplarının gezdiği gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan