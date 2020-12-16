Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi. Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında yarın saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nişantaşı civarında sakin bir gece yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya