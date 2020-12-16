Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

16.12.2020 23:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:23

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak uyulduğu gözlendi. Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında yarın saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nişantaşı civarında sakin bir gece yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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