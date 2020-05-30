Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim (1)
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim (1)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.

30.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim (1)

Kaynak: AA

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