Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim (1)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.
30.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:49
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde saat 24.00 itibarıyla başlarken İstanbul'da yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.
Kaynak: AA