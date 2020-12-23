Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
23.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:54
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda hareketlilik oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan