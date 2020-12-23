Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

23.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:54

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda hareketlilik oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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