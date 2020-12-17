Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

17.12.2020 08:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:24

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Yücel İrem Derici Gülben Ergen Ayşegül Yıldız
Spor Çağdaş Atan Pierre Webo Abdullah Avcı Kylian Mbappe Mustafa Pektemek
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:24:42. #1.15#
title