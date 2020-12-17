Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
17.12.2020 08:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:24
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan